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20 رحلة تغادر مطار القاهرة تقل 1592 راكبًا من جنسيات مختلفة

04:30 م السبت 18 يوليه 2020
20 رحلة تغادر مطار القاهرة تقل 1592 راكبًا من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، إن 20 رحلة طيران دولية غادرت إلى عدة وجهات مختلفة بالخارج، وعلى متنها 1592 راكبًا من جنسيات مختلفة، وذلك بعد عودة حركة الطيران المنتظم بالمطارات المصرية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر: شهدت صالات السفر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مغادرة 20 رحلة دولية في طريقها إلى عدة دول بالخارج؛ منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والنمسا وروسيا والكويت والسعودية والإمارات والبحرين وعمان وسوريا.

وتابعت المصادر بأن سلطات المطار اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مطار القاهرة الدولي مجلس الوزراء حركة الطيران فيروس كورونا

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