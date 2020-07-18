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مطار القاهرة ينهي إجراءات 15001 راكب على 142 رحلة.. اليوم

02:42 م السبت 18 يوليه 2020
مطار القاهرة ينهي إجراءات 15001 راكب على 142 رحلة.. اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 68 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 10105 ركاب من جنسيات مختلفة، ويغادر المطار 74 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 4896 راكبًا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن صالات الوصول بمباني الركاب الثلاثة في المطار سوف تستقبل خلال الـ٢٤ ساعة 68 رحلة دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وقد وصل منها 20 رحلة، بينما تقلع من صالات السفر 74 رحلة على مدار الـ24 ساعة إقلاعًا؛ منها 25 رحلة.

وأشارت المصادر إلى اتخاذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس،خصوصاً في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مطار القاهرة الدولي رحلات جوية حركة الطيران

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