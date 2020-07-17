حدث في 8 ساعات| السيسي يؤكد حتمية الاتفاق قبل ملء سد النهضة.. وتفاصيل طقس السبت
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية بلورة اتفاق قانوني حول قواعد ملء سد النهضة، وعضو باللجنة الفنية يكشف أسباب تعثر مفاوضات سد النهضة، ورد الحكومة على 11 شائعة جديدة، والأرصاد تعلن تحسن ملحوظ في طقس السبت.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:
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