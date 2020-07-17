أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

حدث في 8 ساعات| السيسي يؤكد حتمية الاتفاق قبل ملء سد النهضة.. وتفاصيل طقس السبت

07:44 م الجمعة 17 يوليه 2020
حدث في 8 ساعات| السيسي يؤكد حتمية الاتفاق قبل ملء سد النهضة.. وتفاصيل طقس السبت

حدث في 8 ساعات


كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية بلورة اتفاق قانوني حول قواعد ملء سد النهضة، وعضو باللجنة الفنية يكشف أسباب تعثر مفاوضات سد النهضة، ورد الحكومة على 11 شائعة جديدة، والأرصاد تعلن تحسن ملحوظ في طقس السبت.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

سد النهضة وزارة البيئة وزارة النقل مترو الخط الثالث كامل الوزير الطقس ياسمين فؤاد

الخبر التالى:

يتضمن شروط عمل السايس.. السيسي يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 84843

    عدد المصابين

  • 26135

    عدد المتعافين

  • 4067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13589273

    عدد المصابين

  • 7607003

    عدد المتعافين

  • 584989

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مفاوض بلجنة سد النهضة يكشف كواليس التفاوض وأسباب الفشل وموقف السودان (حوار)