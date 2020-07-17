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مصر للطيران: إقلاع 27 رحلة إلى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط

01:50 م الجمعة 17 يوليه 2020
مصر للطيران: إقلاع 27 رحلة إلى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران عن تسيير رحلاتها الدولية، اليوم الجمعة، إلى 24 وجهة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، إن الرحلات ستكون إلى وجهات (لندن - باريس - لارناكا - أثينا - ميلانو - نيويورك - جنيف - روما - فرانكفورت - اسطنبول - أمستردام - كوبنهاجن - موسكو - برلين - جوبا - ميونخ - دبي - البحرين - الشارقة - بيروت - بودابست) ورحلتين جويتين إلي (أبوظبي والكويت ومسقط)، بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من جدة والدمام والرياض وذلك لنقل ما يقرب من ٢٥٠٠ راكب.

وأكدت الشركة أنه يمكن للركاب معرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران، وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر وحجز وإصدار تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.​

مصر للطيران رحلات جوية أوروبا أمريكا الشرق الأوسط

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