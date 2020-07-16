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الوطنية للإعلام: تسليم شيكات مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش في يوليو 2018

08:00 م الخميس 16 يوليه 2020
الوطنية للإعلام: تسليم شيكات مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش في يوليو 2018

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كتب- مصراوي:

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، بدء تسليم الشيكات الخاصة بمستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش في شهر يوليو 2018، وتسليم شيكات صرف مقابل الإجازات الاعتيادية بحكم المحكمة الصادر في ديسمبر 2019 حتى الخامس من مارس.

يذكر أن تكلفة صرف هذه المستحقات يبلغ ما يزيد عن 16 مليون جنيه تم توفيرها من خلال الموارد الذاتية للهيئة.

الهيئة الوطنية للإعلام المحالين على المعاش

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