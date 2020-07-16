الوطنية للإعلام: تسليم شيكات مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش في يوليو 2018

كتب- مصراوي:

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، بدء تسليم الشيكات الخاصة بمستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش في شهر يوليو 2018، وتسليم شيكات صرف مقابل الإجازات الاعتيادية بحكم المحكمة الصادر في ديسمبر 2019 حتى الخامس من مارس.

يذكر أن تكلفة صرف هذه المستحقات يبلغ ما يزيد عن 16 مليون جنيه تم توفيرها من خلال الموارد الذاتية للهيئة.