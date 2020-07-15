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القوى العاملة: بروتوكول لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لخريجي مراكز التدريب

12:28 ص الأربعاء 15 يوليه 2020
القوى العاملة: بروتوكول لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لخريجي مراكز التدريب

جانب من توقيع الاتفاقية

كتب - يوسف عفيفي:

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ومؤسسة سقيا الماء للتنمية.

وبحسب بيان، يأتي ذلك انطلاقا من حرص الوزارة على تحقيق التكامل والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وذلك لدعم استراتيجية الوزارة في مجال تخطيط الموارد البشرية ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها ورفع كفايتها الإنتاجية، بهدف تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونص البروتوكول، على رعاية المؤسسة لخريجي مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأكد وزير القوى العاملة، أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمة في خلق فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة" للشباب، بالتدريب من أجل التشغيل، مستهدفا التعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني لصالح المواطن المصري على أرض الواقع .

وقع البروتوكول عن الوزارة المهندس أيمن إسماعيل قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعن المؤسسة مصطفى عبده إبراهيم ريحان رئيس مجلس أمناء الجمعية، بحضور ياسر الشربينى معاون الوزير، وميرفت عبده إبراهيم رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذى للمؤسسة، والإعلامي هاني عبد الرحيم.

محمد سعفان القوى العاملة خريجي مراكز التدريب

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