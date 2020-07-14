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"مصر للطيران": إقلاع 11 رحلة إلى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط.. اليوم

02:31 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
"مصر للطيران": إقلاع 11 رحلة إلى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط.. اليوم

شركة-مصر-للطيران

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة مصر للطيران، إنها أعلنت تسيير رحلاتها الدولية، اليوم الثلاثاء، إلى 11 وجهة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميًّا إلى عواصم ومدن العالم.

وأضافت "مصر للطيران"، في بيان لها اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات (روما- باريس- ميلانو- لندن- أبوظبي- دبي- فيينا- بيروت- واشنطن- نيويورك- البحرين)، كلٌّ رحلة دولية واحدة يوميًّا بخلاف دبي؛ حيث تسير "مصر للطيران" رحلتين يوميًّا إلى المدينة الإماراتية.

وأكدت الشركة استئناف رحلاتها الجوية من القاهرة إلى كل من الخرطوم وإسطنبول ونيروبي وإنجامينا، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية إلى العديد من المدن حول العالم، بعد قرار فتح الطيران من وإلى المطارات المصرية في أول يوليو الجاري.

وأشارت الشركة الوطنية إلى أنه يمكن للركاب معرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران، وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر وحجز وإصدار تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

شركة مصر للطيران أوروبا أمريكا الشرق الأوسط

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