وزير الإسكان: إعلان 13 محافظة خالية من المناطق غير الآمنة
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يوجد 13 محافظة تم إعلانهم محافظات خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، من أصل 27 محافظة، وبنهاية العام سيكون كل المحافظات خالية من هذه المناطق.
وأضاف الجزار خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات بحضور الرئيس السيسي: "يوجد مناطق غير مخططة بمساحة 152 ألف فدان، وحجم التكلفة التي تنفقها الدولة بهدف حل مشكلة السيولة المرورية تصل لمليارات، فنحن نحتاج إلى وجود انضباط في العمران وهذا هام جدا".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
81158
عدد المصابين
-
23876
عدد المتعافين
-
3769
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12597849
عدد المصابين
-
7090230
عدد المتعافين
-
560026
عدد الوفيات
إعلان