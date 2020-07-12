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وزير الإسكان: إعلان 13 محافظة خالية من المناطق غير الآمنة

12:56 م الأحد 12 يوليه 2020
وزير الإسكان: إعلان 13 محافظة خالية من المناطق غير الآمنة

الدكتو عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يوجد 13 محافظة تم إعلانهم محافظات خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، من أصل 27 محافظة، وبنهاية العام سيكون كل المحافظات خالية من هذه المناطق.

وأضاف الجزار خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات بحضور الرئيس السيسي: "يوجد مناطق غير مخططة بمساحة 152 ألف فدان، وحجم التكلفة التي تنفقها الدولة بهدف حل مشكلة السيولة المرورية تصل لمليارات، فنحن نحتاج إلى وجود انضباط في العمران وهذا هام جدا".

عاصم الجزار وزير الإسكان المناطق العشوائية

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