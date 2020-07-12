مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 129 رحلة طيران.. اليوم

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إن المطار سيستقبل 66 رحلة ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 8716 راكبًا، ويقلع من المطار 63 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 5154 راكبًا.

وأضافت مصادر بالمطار أن الصالات تشهد على مدار اليوم كثافة تشغيل عالية، وذلك بعد عودة الحركة الجوية بشكل تدريجي، وتستقبل خلال الـ24 ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية، والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وتتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم على المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قِبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.