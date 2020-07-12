السيسي: "المواطن اللي هيقدم على شقة هيحصل عليها"
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أي مواطن سيتقدم للحصول على شقة سيحصل عليها.
وأضاف السيسي، خلال احتفالية افتتاح المرحلة الثالثة من الاسمرات، موجها كلامه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "كل مواطن هيطلب شقة هندهاله، بس كمان المواطن لازم يكون جاهز معنا، هنحاول نيسر طريقة السداد وهنسعدك على قد ما نقدر".
وتابع الرئيس: "بنحاول ننفذ كل شئ يليق بالمصريين، اللي بيعيش في المناطق دي ابني وبنتي وأهلي، وهعمل أفضل حاجة".
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