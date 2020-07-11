لليوم التاسع على التوالي.. الري تصدر بيانًا جديدًا حول مفاوضات سد النهضة
كتب- أحمد مسعد:
قالت وزارة الري، إن المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، تواصلت لليوم التاسع على التوالي، برعاية الاتحاد الإفريقي، وممثلي الدول والمراقبين، بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل السد.
وأضاف بيان للوزارة، إن اليوم السبت شهد عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدى، مع المراقبين والخبراء، والتي أوضح خلالها الوفد المصري الصياغات البديلة التي عرضتها مصر خلال اجتماع اللجنة الفنية الذي عقد أمس.
وأوضح البيان، أن المراقبين طرحوا بعض الملاحظات والاستفسارات، وردت عليهم اللجان الفنية والقانونية المصرية بالتفاصيل والتوضيح المطلوب.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
81158
عدد المصابين
-
23876
عدد المتعافين
-
3769
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12597849
عدد المصابين
-
7090230
عدد المتعافين
-
560026
عدد الوفيات
إعلان