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لليوم التاسع على التوالي.. الري تصدر بيانًا جديدًا حول مفاوضات سد النهضة

10:40 م السبت 11 يوليه 2020
لليوم التاسع على التوالي.. الري تصدر بيانًا جديدًا حول مفاوضات سد النهضة

سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الري، إن المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، تواصلت لليوم التاسع على التوالي، برعاية الاتحاد الإفريقي، وممثلي الدول والمراقبين، بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل السد.

وأضاف بيان للوزارة، إن اليوم السبت شهد عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدى، مع المراقبين والخبراء، والتي أوضح خلالها الوفد المصري الصياغات البديلة التي عرضتها مصر خلال اجتماع اللجنة الفنية الذي عقد أمس.

وأوضح البيان، أن المراقبين طرحوا بعض الملاحظات والاستفسارات، وردت عليهم اللجان الفنية والقانونية المصرية بالتفاصيل والتوضيح المطلوب.

سد النهضة إثيوبيا الاتحاد الإفريقي وزارة الري

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