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"الأعلى للإعلام": ورشة كبرى للصحفيين والإعلاميين حول انتخابات "الشيوخ" 18 يوليو

03:28 م السبت 11 يوليه 2020
"الأعلى للإعلام": ورشة كبرى للصحفيين والإعلاميين حول انتخابات "الشيوخ" 18 يوليو

كرم جبر رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيعقد ورشة عمل موسعة يوم 18 يوليو الجاري حول انتخابات مجلس الشيوخ، تتناول كل ما يتعلق بالانتخابات، ويشارك فيها 90 إعلاميًّا وصحفيًّا، يمثلون الصحف القومية والحزبية وقنوات التليفزيون المصري والقنوات الخاصة

يشارك في الورشة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وتعقد بمقر معهد التدريب بماسبيرو.

تبدأ الورشة بمحاضرة للمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تليها مداخلات لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين.

يعقب ذلك جلسات نقاشية موسعة تتناول القوانين المنظمة لسير الانتخابات والضوابط التي قررتها اللجنة في ضوء الإجراءات الاحترازية، والمعايير الدولية وإرشادات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وأهم التجارب المستفادة من الانتخابات السابقة.

وتعقد حلقات نقاشية واسعة يديرها أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات المستشارون محمد أبو ضيف وخالد عراق ووليد محمود.

وتمت مخاطبة الصحف والقنوات؛ لاختيار مرشحيها لحضور الورشة.

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام انتخابات الشيوخ ورشة للصحفيين والإعلاميين

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