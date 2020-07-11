أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

جهاز ٦ أكتوبر: استقبال طلبات المواطنين بإدارات تراخيص البناء والتنمية والعقارية عبر البريد الإلكتروني

12:51 م السبت 11 يوليه 2020
جهاز ٦ أكتوبر: استقبال طلبات المواطنين بإدارات تراخيص البناء والتنمية والعقارية عبر البريد الإلكتروني

لمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتو

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، عن استقبال طلبات معاملات المواطنين ببعض الإدارات المختصة بالجهاز عبر البريد الالكتروني المخصص لكل إدارة، وذلك حرصاً من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر على استمرار المعاملات الخاصة بإدارات تراخيص البناء – العقارية – إدارة التنمية، وكذا الحرص على سلامة المواطنين، في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح الشربينىي في بيان اليوم، أنه تم تخصيص عنوان البريد الإلكتروني: 6octoberlicense@gmail.com لاستقبال طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء بإدارة التراخيص وعنوان البريد الإلكتروني : Tanmia.october@yahoo.com، لاستقبال طلبات المواطنين بادارة التنمية، وعنوان البريد الإلكتروني: Aqria.october@yahoo.com، لاستقبال طلبات المواطنين بالإدارة العقارية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أنه سيتم المراجعة من قبل الإدارة المختصة والتواصل مع العملاء عبر الإيميل واستيفاء المستندات وسداد الرسوم، ومن ثم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات.

شريف الشربيني جهاز 6 أكتوبر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 80235

    عدد المصابين

  • 23274

    عدد المتعافين

  • 3702

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12192761

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 552534

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحجز بعد أسبوع.. ننشر خطوات الحصول على شقة من الإسكان بالتمويل العقاري