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الكنيسة تحذر من الترويج لـ"كتب مزورة للإنجيل" وتطالب بالتصدي لمروجيها

02:00 ص السبت 11 يوليه 2020
الكنيسة تحذر من الترويج لـ"كتب مزورة للإنجيل" وتطالب بالتصدي لمروجيها

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

حذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مجموعات مجهولة تتوجه إلى المسيحيين، وتحاول أن تقدم لهم مجانًا كتبًا مزورةً للإنجيل المقدس، وتلح عليهم لقبولهما.

وأعلنت الكنيسة في بيان لها، الجمعة، رفضها التام لمحتوى هذه الكتب وغيرها من الكتب الفاسدة التي تحاول أن تجذب القاريء باقحام عبارة "إنجيل المسيح" في عناوينها.

مشيدة ببيان دار الكتاب المقدس في مصر، لكونها الجهة الوحيدة التي تتولى مسئولية طبع الكتاب المقدس وتوزيعه من خلال الكنائس إلى جانب مكتبات الدار.

وأكدت الكنيسة القبطية على رفضها التام لهذه الكتب، التي يتنافى محتواها بشكل كامل مع أساسيات الإيمان المسيحي.

وأهابت لكنيسة بالجهات المعنية الوقوف بحزم ضد من يقف وراء هذه الإصدارات الملفقة والكاذبة التي تعبث بالسلام المجتمعي من التلاعب بنصوص الكتب المقدسة.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإنجيل المقدس كتب مزورة

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