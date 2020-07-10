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​إقلاع 36 رحلة من مطار القاهرة على متنها 2900 راكب من جنسيات مختلفة

09:44 م الجمعة 10 يوليه 2020
​إقلاع 36 رحلة من مطار القاهرة على متنها 2900 راكب من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:


غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 36 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالعالم على متنهم 2928 راكبًا من جنسيات مختلف، وأنهت سلطات المطار إجراءات سفرهم وسط الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وقالت مصادر بالمطار، إن 36 رحلة تابعة لعدة شركات طيران، أقلعت إلى لندن ونيويورك وواشنطن وروسيا وبوخارست وبودابست وبروكسل وأثينا وفيينا ولارناكا وميلانو وباريس والإمارات والكويت والسعودية واليمن والعديد من الوجهات المختلفة الأخرى من عواصم العالم، وتم إنهاء إجراءات سفر الركاب بمختلف مباني الركاب في المطار.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات المطار، اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

مطار القاهرة الدولي فيروس كورونا نيويورك لندن

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