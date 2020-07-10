"مدينتي بس في الصعيد".. متحدث الإسكان ينشر صورًا من قنا الجديدة

(مصراوي):



نشر عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا من مدينة قنا الجديدة.

وعلق خطاب على الصور: "قنا الجديدة (مدينتي بس في الصعيد)".

وأعلنت وزارة الإسكان في وقت سابق، طرح عدد من قطع الأراضي الاستثمارية في مدينة قنا الجديدة، وفقًا لآلية التخصيص الفوري.

وتُطرح بالمدينة أرض بمساحة 619.13 مترا بنشاط تجاري بسعر 3240 جنيها للمتر، وحددت النسبة البنائية للأراضى بألا تزيد عن 40% من المساحة المخصصة للخدمة، وأرض بمساحة 623.4 مترًا بنشاط مخبز وبسعر 1800 جنيه للمتر والنسبة البنائية للأرض لا تزيد عن 40% وأرض بمساحة 1390 مترا بنشاط مخبز وبسعر 1630 جنيها للمتر، وأرض بمساحة 2172 مترًا بنشاط بنك وبسعر 2580 جنيهًا للمتر، وأرض بمساحة 36 ألف متر بما يعادل 15 فدانًا في منطقة الخدمات الإقليمية وبسعر 805 جنيهات للمتر، وأرض بمساحة 1252 مترا لإقامة مخزن وبمساحة بنائية لا تزيد عن 65% من المساحة المخصصة للخدمة وبسعر 1275 جنيهًا للمتر.