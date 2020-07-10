بعد مستند الزمالك.. ما عدد العلامات التجارية المسجلة في وزارة التموين آخر 3 سنوات؟

كتب– محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية، يتلقى ما يقرب من 100 طلب تسجيل علامة تجارية يوميًا، بمعدل 2000 طلب شهريًا، مضيفًا أنه تم البت في 21544 تظلمًا منذ يناير 2017 حتى مايو 2020.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير منذ يومين، لإعلان تفاصيل إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل العلامات التجارية.

من ناحيته، أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تسجيل ما يقرب من 70099 علامة تجارية في الفترة من 2017 وحتى يونيو 2020، فيما بلغ عدد تسجيل طلبات النماذج الصناعية عن الفترة نفسها، 6511 طلبًا.

وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تسجيل ناديه تحت مسمى نادي القرن الإفريقي كعلامة تجارية، في وزارة التموين والتجارية الداخلية.

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