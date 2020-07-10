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ارتفاع نسبة الرطوبة.. الأرصاد: طقس السبت مائل للحرارة

03:21 م الجمعة 10 يوليه 2020
ارتفاع نسبة الرطوبة.. الأرصاد: طقس السبت مائل للحرارة

طقس السبت مائل للحرارة

كتب - أسامة علي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غد السبت يشهد استمرار درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وأضافت شاكر لمصراوي، الجمعة، أن طقس السبت معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف شمالا معتدل جنوبا أثناء الليل .

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد، إلى أن نسبة الرطوبة لا تزال مرتفعة، مما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، وتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33-34، والسواحل الشمالية 29-30، وشمال الصعيد 35-36، وجنوب الصعيد 40-41.

الرطوبة الطقس درجات الحرارة الأرصاد

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