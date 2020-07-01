ارتفاع الحرارة عن المعدل وشبورة والرطوبة تصل 90%.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن hلأحوال الجوية تشهد طقسا حارا على القاهرة والوجه البحري اليوم الأربعاء وحتى الخميس، بينما يكون شديد الحرارة يوم الجمعة المقبل حيث تسجل القاهرة 39 درجة.

وأضافت شاكر، أن البلاد ستشهد بداية من يوم الخميس المقبل، ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل درجتبن إلى 3 درجات.

وتابعت: "درجات الحرارة اليوم، تسجل 36 على القاهرة، بينما تبدا في الأرتفاع بداية من غدا الخميس لتسجل 38 درجة وتستمر على هذا النحو حتى بداية الأسبوع، لافته إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة أيضًا على المناطق الجنوبية، لتسجل الحرارة 40 حتى 42 على شمال وجنوب الصعيد، بينما تصل لـ30 درجة على السواحل الشمالية.

وأشارت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الظواهر الجوية خلال الـ3 أيام المقبلة تتمثل في وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب المحلاحة البحري، كما تتواجد الشبورة المائية في الصباحل الباكر على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية.

وأوضحت أنه في ظل وجود طقس حار ترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة على القاهرة، والتي تتراوح بين 75% و80% على القاهرة، ومن 85% إلى 90% على السواحل الشمالية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أشارت في منشور لها عبر الفيسبوك، إلى أن شهر يوليو الذي يبدأ اليوم الأربعاء، وهو ثاني أشهر الصيف والذي ينقسم مناخيا إلى قسمين، النصف الأول يبدأ منخفض الهند الموسمي بالتعمق غربا من جنوب إيران إلى جنوب شبه الجزيرة العربية وتظل المنطقة متأثرة بالتيار الغربي الذي لا ترفع درجة حرارته كثيرا وتنشط معه الرياح التي تعطي شعور أفضل بالحرارة ولكن مع نهاية النصف الأول يبدأ التيار الغربي بالتراجع ويتقدم التيار الشرقي.

وتابعت: "مع بداية النصف الثاني من يوليو يتقدم منخفض الهند الموسمي ليشمل شبه الجزيرة العربية بالكامل ويصل الى شمال أفريقيا ويبدأ تأثير الرياح الشرقية الهادئة الرطبة التي تزيد الشعور بدرجة الحرارة وتكون هذه سمة الفترة المقبلة لفصل الصيف.

وأكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الصراع الدائم بين الكتلتين الشرقية والغربية مستمر خلال الفصل ومن ذلك يتبين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة.​