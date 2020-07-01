وزير الكهرباء: من حق أي مواطن مخالف إصدار ممارسة أو ضبطية قضائية لتركيب العداد الكودي

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم تقسيم عمليات تسجيل المواطنين المخالفين أو سارقي التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية إلى عدد من المراحل شريطة أن يكون المتقدم المخالف لديه إيصال ممارسة كهرباء أو محضر ضبطية قضائية، وهذا شرط أساسى فى التسجيل على المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي بدأت اليوم تلقي طلبات المخالفين وسارقي التيار الكهربائي ممن لديهم ممارسات أو ضبطية قضائية فقط، وذلك كمرحلة أولى.

وأضاف شاكر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى من التقديم تستهدف تركيب ٦٥٠ ألف عداد كودي للمواطنين الذين يحملون ممارسات وضبطيات قضائية، وهم يعملون بها منذ سنوات؛ لتوقف تركيب العدادات الكودية أو لعدم تقدمهم بتوصيل العداد الكودي للمباني العشوائية والمخالفة، موضحًا أن من حق أي مواطن مخالف الذهاب إلى أية جهة لإصدار ممارسة أو ضبطية قضائية؛ خصوصًا أن إيصال الممارسة شرط أساسي لتركيب العدادات الكودية أو التقدم للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية.

وشدد وزير الكهرباء على أنه أصدر تعليماته لكل القيادات ورؤساء الشركات المختلفة (التوزيع) التسع على مستوى الجمهورية، طالبهم فيها بتوفير الأجهزة الحديثة والسليمة من الحاسبات الآلية لتسهيل إجراءات تلقي الطلبات وفحصها والعمل على إنجازها في أسرع وقت.