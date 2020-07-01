حدث ليلاً| إنجاز في ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن والجامعات تستعد لامتحانات الفصل الثاني

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

استقرار.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 509 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18460 حالة.

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"سنتخطى هذه الصعاب".. عدلي منصور: مصر تمر بثلاثة تحديات كبرى

أكد المستشار عدلي منصور، ورئيس الجمهورية السابق، أن من ينكر انجازات الدولة التي حدثت عقب ثورة 30 يونيو إما أنه مغرض أو يرى عالم أخر.

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10 آلاف حالة وفاة بـ "كورونا" في الوطن العربي.. و66% من الضحايا بمصر والعراق والسعودية

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 622 ألفًا و508 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 10آلاف و 28حالة.

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جمال بخيت في ذكرى 30 يونيو: المصريون أوقفوا مخطط تغيير هوية الدولة

قال الشاعر جمال بخيت، إنه في يوم 30 يونيو 2013 شارك في اعتصام المثقفين داخل وزارة الثقافة الذي استمر نحو شهر قبل اندلاع الثورة، لمنع الوزير الذى عينته جماعة الإخوان علاء عبدالعزيز من دخول مكتبه أو ممارسة عمله.

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الجامعات تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بإجراءات مشددة- فيديو

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعداد الجامعات والمعاهد لاستقبال طلاب السنوات النهائية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بإجراءات احترازية ووقائية مشددة.

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مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة: إنجاز عربي مصري سوداني في ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن مصر والسودان متفقتان على أن سد النهضة يهدد السلم والأمن الدوليين، ومتطابقان تمامًا، مشيرًا إلى أن هناك إنجاز عربي مصري سوداني في وضع ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن.

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بالصور.. 3 مصابين في انقلاب سيارة نقل بطريق الإسكندرية الصحراوي

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب، في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء، على طريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي.

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كورونا في العالم: 10.5 مليون إصابة والوفيات تقارب 511 ألفا

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في مختلف أنحاء العالم، 10 ملايين و507 ألفا و990 حالة حتى الساعة 1919 الثلاثاء، بحسب التوقيت العالمي الموحد "يو.تي.سي"، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

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مقتل 18 شخصا على الأقل جراء انفجار في مستشفى خاص بإيران

لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم جراء انفجار هائل بمستشفى خاص في شمال العاصمة الإيرانية طهران، حسبما ذكر متحدث باسم فرقة الإطفاء لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية مساء الثلاثاء.

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46 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت وكالة "رويترز" للأنباء، أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت أكبر زيادة يومية في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد، منذ بداية الوباء.

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