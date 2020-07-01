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بدء تسليم شقق الإسكان المتميز بدمياط الجديدة 12 يوليو المقبل

01:57 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
بدء تسليم شقق الإسكان المتميز بدمياط الجديدة 12 يوليو المقبل

الإسكان المتميز

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز دمياط الجديدة عن تسليم أول وحدات ضمن مشروع الإسكان المتميز بعدد 20 عمارة جاهزة وكاملة التشطيبات، على أن تبدأ عمليات التسليم يوم 12 يوليو وحتى يوم 4 أغسطس المقبل.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز دمياط الجديدة، إن العمارات الجاهزة للتسليم تبدأ من العمارة رقم 1 وحتى رقم 20، حيث يتوجب على الحاجز التوجه لبنك التعمير والاسكان لانهاء اجراءات التعاقد قبل اليوم المحدد لاستلام الوحدة.

وتمثلت إجراءات الاستلام في سداد دفعة الاستلام 10% من قيمة الوحدة، بعد سداد المقدم واستكمال سداده لـ30%، ثم التوقيع على العقد، وسداد وديعة الصيانة 5 % من قيمة الوحدة، ثم استلام خطاب من البنك للجهاز لتسليم الوحدة.

ويمكن التعرف على أرقام العمارات وتوقيت تسليم كل عمارة من هنا

الإسكان المتميز دمياط الجديدة وحدات سكنية

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