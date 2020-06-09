بحضور الوزراء.. مشكلات الأسمنت والحديد أمام "صناعة النواب"

كتب- مصراوي:

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت على جدول أعمالها بصفة عاجلة تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة فيما يتعلق بالاستمرار بجهود تحقيق توطين الصناعة وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب وذلك للدور المهم في النهوض بالاقتصاد القومي.

وأضاف "عامر"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لحضور اجتماعاتها لدراسة جميع المشكلات والتحديات التي تواجه كل من قطاعي صناعة الأسمنت والحديد والصلب.

وأوضح أنه سيتم معرفة خطط الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسة خاصة فيما يتعلق بالطاقات الإنتاجية الحالية لمختلف المشروعات الصناعية العاملة في هذه المجال ومعرفة هياكل تكاليف الإنتاج ودراسة كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى وتسويق فائض الإنتاج للتصدير مع تعميق التصنيع المحلي فى هذه الصناعات الاستراتيجية المهمة.

وأكد المهندس محمد فرج عامر، أن هدف اللجنة من هذا الملف تحويل مصر لمركز اقليمي كبير في مجالات صناعات الأسمنت والحديد حتى يمكن ان تكون مصر دولة كبيرة في هذه الصناعات لتصدير هذه المنتجات للأسواق العربية والافريقية ومختلف الاسواق العالمية خاصة ان مصر تمتلك الثروات البشرية والطبيعة فى هذه الصناعات.