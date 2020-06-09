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​الإعلاميين: منح تصاريح وعضويات جديدة لـ3 من المذيعات الموقوفات في قناة النهار

02:07 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
​الإعلاميين: منح تصاريح وعضويات جديدة لـ3 من المذيعات الموقوفات في قناة النهار

الدكتور طارق سعدة

(مصراوي):

قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن لجنت التصاريح والقيد، انعقدا الاثنين، في مقر النقابة.

وأضاف أن لجنة القيد نظرت ملفات المتقدمين لطلب القيد، وحددت من ينطبق عليه شروط القيد كما منحت اللجنة بطاقات العضوية لعدد ممن تم اعتمادهم من قبل، وذهبوا إلى النقابه اليوم لأداء القسم واستلام بطاقات العضوية.

وأوضح نقيب الإعلاميين، أنه تم منح تصاريح مزاولة المهنة للعديد ممن استوفوا الشروط منهم ثلاثة من الخمسة الذين صدر لهم قرار المنع من الظهور من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهم دعاء فاروق وعلا شوشة وريم البارودي، كما تم منح التصاريح لآخرين ممن استوفوا الشروط خارج القرار السابق.

وأكد نقيب الاعلاميين أن التعاون مستمر بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لضبط المشهد الإعلامي.

وأهاب نقيب الإعلاميين بجميع ممارسي النشاط الإعلامي، بسرعة التوجه إلى مقر النقابة لتقنيين أوضاعهم وفقًا للقانون.

طارق سعدة نقابة الإعلاميين قناة النهار

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