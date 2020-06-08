"لن نقف عاجزين".. بيان عاجل في البرلمان بعد إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة يوليو المقبل ‏‎

(مصراوي):

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية والري، بشأن إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة في يوليو المقبل، عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتابع الحريري، أنه في ظل انشغال مصر والعالم بوباء فيروس كورونا، مازالت إثيوبيا تتخذ إجراءات متسارعة لفرض الأمر الواقع، وملء سد النهضة في يوليو المقبل، بعد مرور خمس سنوات على توقيع اتفاق إعلان المبادئ، وماراثون من المفاوضات لم يكلل بالنجاح، مضيفًا: "وبالرغم من تدخل وسيط أمريكي غير موثوق فيه، فمن المؤكد أن إثيوبيا كانت ومازالت تسعى لكسب الوقت لفرض الأمر الواقع.

وقال: "تابعت باهتمام بالغ تحركات الخارجية المصرية واللقاءات التي عقدت في عدد من الدول العربية والأوروبية ورسالة وزير الخارجية إلى مجلس الأمن، وبالرغم من كل هذا مازالت إثيوبيا ماضية في خطوات ملء السد النهائية، فمصر والمصريين (شعبًا وحكومة) لن يقفوا عاجزين عن الدفاع عن حقوقهم التاريخية والقانونية والإنسانية".

واختتم: "نؤكد أننا سنكون داعمين لكل إجراء يحافظ على حق الأجيال القادمة في الحياة، وأن كل الخيارات يجب أن تكون متاحة في سبيل الدفاع عن هذا الحق المشروع".