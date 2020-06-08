أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

علي عبدالعال: علينا أن نتعايش مع "كورونا".. سيصبح مثل الأنفلونزا في يوم من الأيام

06:36 م الإثنين 08 يونيو 2020
علي عبدالعال: علينا أن نتعايش مع "كورونا".. سيصبح مثل الأنفلونزا في يوم من الأيام

الدكتور علي عبدالعال

(مصراوي):

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، إن كل مؤسسات الدولة مجندة لإجراء امتحانات الثانوية العامة، مع أخذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب.

جاء ذلك في معرض تعقيب عبدالعال على أسئلة طرحها عدد من النواب عقب إلقاء نائب وزير التعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة.

وحول احتمال وجود مخاطر إزاء تجمع الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات، أشار عبدالعال إلى أنه ليس هناك مشكلة في الفترة التي ستشهد تجمع الطلاب قبل الامتحانات، طالما كان التجمع يتم بمسافات آمنة، وهو أمر يتم تطبيقه في الإجراءات الاحتياطية التي يأخذها مجلس النواب لعقد جلساته.

وتابع رئيس مجلس النواب: "حتى الدول التي ذهبت للإغلاق تراجعت عنه. لا بد أن نسير في الإجراءات بشكل متوازن، حافظنا على الأعداد المحتمل إصابتها مع استمرار النشاط الاقتصادي، علينا أن نتعايش مع فيروس كورونا، وهذا الفيروس سيصبح مثل الأنفلونزا في يوم من الأيام لأنه يضعف كلما انتشر.​

علي عبدالعال مجلس النواب امتحانات الثانوية العامة فيروس كورونا

الخبر التالى:

أبو العينين يطلب عدم الإساءة إلى الأديان في نص مشروع قانون تنظيم إعلانات الطرق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7055609

    عدد المصابين

  • 3446874

    عدد المتعافين

  • 403755

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان