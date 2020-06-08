علي عبدالعال: علينا أن نتعايش مع "كورونا".. سيصبح مثل الأنفلونزا في يوم من الأيام

(مصراوي):



قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، إن كل مؤسسات الدولة مجندة لإجراء امتحانات الثانوية العامة، مع أخذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب.

جاء ذلك في معرض تعقيب عبدالعال على أسئلة طرحها عدد من النواب عقب إلقاء نائب وزير التعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة.

وحول احتمال وجود مخاطر إزاء تجمع الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات، أشار عبدالعال إلى أنه ليس هناك مشكلة في الفترة التي ستشهد تجمع الطلاب قبل الامتحانات، طالما كان التجمع يتم بمسافات آمنة، وهو أمر يتم تطبيقه في الإجراءات الاحتياطية التي يأخذها مجلس النواب لعقد جلساته.

وتابع رئيس مجلس النواب: "حتى الدول التي ذهبت للإغلاق تراجعت عنه. لا بد أن نسير في الإجراءات بشكل متوازن، حافظنا على الأعداد المحتمل إصابتها مع استمرار النشاط الاقتصادي، علينا أن نتعايش مع فيروس كورونا، وهذا الفيروس سيصبح مثل الأنفلونزا في يوم من الأيام لأنه يضعف كلما انتشر.​