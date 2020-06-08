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12 نصيحة و7 محاذير.. الصحة العالمية تنشر إرشادات الكمامة القماشية

11:43 ص الإثنين 08 يونيو 2020
12 نصيحة و7 محاذير.. الصحة العالمية تنشر إرشادات الكمامة القماشية

منظمة الصحة العالمية

كتب - أحمد جمعة:

وجهت منظمة الصحة العالمية، 12 نصيحة بشأن الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة القماشية غير الطبية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقال مكتب المنظمة بالقاهرة، اليوم الاثنين، إن الكمامة القماشية تستطيع حماية الآخرين من حولك، ولحماية نفسك يجب دائما الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر، وتنظيف يديك باستمرار وتجنب لمس وجهك أو لمس الكمامة.

وتشمل الإرشادات بشأن ارتداء الكمامة القماشية:

- نظف يديك قبل لمس الكمامة

- افحص الكمامة لمعرفة ما إذا كانت تالفة أو متسخة

- عدّل وضع الكمامة على وجهك للتأكد من عدم ترك فراغات على جانبي الوجه

- تأكد من تغطية الفم والأنف والذقن

- تجنب لمس الكمامة

- نظف يديك قبل نزع الكمامة

- انزع الكمامة عن طريق الأشرطة خلف الأذنين أو الرأس

- اسحب الكمامة بعيدًا عن وجهك

- احتفظ بالكمامة في كيس بلاستيكي نظيف يمكن إعادة غلقه بإحكام إذا لم تكن متسخة أو مبتلة، وكنت تخطط لاستخدامها مرة أخرى

- ازل الكمامة عن طريق الأشرطة عند إخراجها من الكيس

- اغسل الكمامة بالصابون أو بمنظف، ويُفضل أن تغسلها بالماء الساخن مرة واحدة على الأقل يومياً

- نظف يديك بعد التخلص من الكمامة

كما وضعت الصحة العالمية 7 تحذيرات لما لا يجب فعله عند ارتداء الكمامة القماشية غير الطبية، وهي:

- لا تستخدم كمامة تبدو تالفة

- لا ترتد كمامة فضفاضة

- لا تضع الكمامة أسفل الأنف

- لا تنزع الكمامة إذا كان هناك أشخاص على بعد متر واحد منك

- لا تستخدم كمامة يصعب عليك التنفس من خلالها

- لا تستخدم كمامة متسخة أو مبللة

- لا تشارك كمامتك مع الآخرين

منظمة الصحة العالمية إرشادات الكمامة القماشية فيروس كورونا

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