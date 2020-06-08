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برلماني يطالب أولياء الأمور والمدارس الخاصة بتحمل تبعات أزمة "كورونا"

06:00 ص الإثنين 08 يونيو 2020
برلماني يطالب أولياء الأمور والمدارس الخاصة بتحمل تبعات أزمة "كورونا"

النائب فايز بركات

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، ضرورة الوصول لحل وسط في الأزمة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، بشكل يضمن حقوق الطرفين، ويحقق الفائدة لمصلحة الطالب.

وأوضح بركات، في بيان له اليوم، أنه لا مبرر لرفض أولياء الأمور دفع المصاريف مقابل الالتزام بتقديم الحصص التعليمية، حتى ولو كانت أونلاين، فهذه المصروفات هي مرتبات المدرسين والعاملين، وبذلت الوقت هناك ضرورة لوجود ضمانات لأولياء الأمور، قبل دفع المصروفات للعام القادم، بأن الدراسة ستستمر بشكل طبيعي من البيت إذا تعذر الاستمرار في المدرسة.

وأشار إلى أن المدارس الخاصة تقدم خدمة تعليمية نظير الحصول على المصروفات ولكنها لا تملك صلاحية وسلطة فصل أى طالب لم يسدد المصروفات الدراسية، لأن حرمان الطالب من حقه فى التعليم مبدأ مرفوض مهما كانت أسبابه.

وأضاف أن المدرسة تحتاج لدفع مرتبات العاملين بها، وغيرها من التجديدات والإصلاحات السنوية، ولكن عليها أن تتحمل تبعات كورونا الاقتصادية مع أولياء الأمور وتقلل من أرباحها السنوية، وطالب بأنه في حال تفعيل الدراسة من البيت لابد من تخفيض المصاريف، بالقدر الذي يتناسب مع الخدمة المقدمة، مؤكدا ضرورة أن يكون لوزارة التربية والتعليم دور رقابي في تنفيذ وعود المدارس الخاصة بعد تحصلها على المصروفات.

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