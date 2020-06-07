​​تفاصيل تخصيص جزء من مستشفى "الكهرباء" لعزل مصابي كورونا من العاملين

كتب- محمد صلاح:

تفقد وفد من وزارة الصحة، اليوم السبت، مستشفى الكهرباء بألماظة، للوقوف على مدى ملائمة المستشفى لتخصيص جزء منها لـ"عزل مصابي كورونا" من العاملين في قطاع الكهرباء.

واستعرض الوفد موقف المستشفى على الطبيعة، مع رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية بالكهرباء وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس قطاع مستشفى الكهرباء بالشركة القابضة لكهرباء مصر، لبحث وتحديد مدى إمكانية تخصيص جزء من المستشفى لاستقبال مصابي كورونا من العاملين بطاقة تتراوح بين 50 إلى 70 غرفة عزل، تحتوي على كافة الإمكانيات الملائمة لتقديم أفضل الرعاية الصحية للعاملين المصابين بفيروس كورونا.

ووفقًا لمسئول بارز بوزارة الكهرباء، فإنه يجري حاليًا التنسيق بين وزارتي الكهرباء والصحة لحسم الموقف النهائي من تخصيص أماكن كعزل بالمستشفى، في إطار حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية للعاملين بها.