بعد وقف 5 مذيعين.. قنوات النهار تعلن تعليق البث الحي وإلغاء جميع برامج الهواء

(مصراوي):

قررت شبكة قنوات النهار تعليق البث الحي للقناة، وإلغاء جميع برامج الهواء، عقب صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقاف 5 من مذيعيها.

وقالت الشبكة في بيان لها اليوم السبت: "بمناسبة صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف 5 من مذيعيها وإحالة إحداهم للتحقيق، أصدر مجلس إدارة شبكة قنوات النهار قرارًا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء كل برامج الهواء مع الاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات، لحين إشعار آخر بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين".

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