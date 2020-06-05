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نائب وزير الصحة يكشف مؤشرات سوء التغذية: ثلث أطفال مصر يعانون من الأنيميا

02:22 م الجمعة 05 يونيو 2020
نائب وزير الصحة يكشف مؤشرات سوء التغذية: ثلث أطفال مصر يعانون من الأنيميا

الدكتور طارق توفيق

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن من مؤشرات سوء التغذية في مصر، التأخر العقلي، وقلة التحصيل الدراسي، والتسرب من التعليم، وزيادة فرص الإصابة بالسمنة، ومرض السكري.

أوضح في بيان اليوم الجمعة، أن طفل من كل 3 أطفال دون 5 سنوات في مصر يعانون من التقزم "الطول بالنسبة للعمر"، وطفل من كل 10 أطفال دون 5 سنوات يعانون من النحافة "انخفاض الوزن بالنسبة للطول"، وهم بذلك يعانون من قلة القدرة الحركية والإنتاجية والتحصيل المدرسي وأكثر عرضه للإصابة بالسمنة لاحقاً.

وأشار "توفيق" إلى وجود طفل من كل 3 أطفال أقل من 5 سنوات، وسيدة من كل 4 سيدات في عمر الإنجاب يعانون من الأنيميا وفقر الدم، والأطفال بذلك عرضة لقلة التحصيل المدرسي وتأخر النمو الذهني.

ولفت إلى وجود 4 من كل 10 سيدات يُرضعن رضاعة طبيعية في أول 5 شهور فقط، وهو ما يجعل الأطفال عرضه لسوء التغذية والإصابة بالأمراض المعدية ونقص المناعة.

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طارق توفيق نائب وزير الصحة مؤشرات سوء التغذية الأنيميا

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