البرلمان يراجع الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل جلسات الأحد

كتب - مصراوي:

قام المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، بمراجعة جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل المجلس، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجه بتوفير الكمامات لجميع المترددين، وتوفير المطهرات اللازمة في كافة القاعات والطرقات.

وشدد على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والتأكد من المسافات الآمنة في القاعات المقرر عقد اجتماعات اللجان النوعية بها، حيث تم تجهيز جميع القاعات الكبيرة دون القاعات الصغيرة، والتي ستشهد عدداً من الاجتماعات الأسبوع القادم لمناقشة موازنات الوزارات والجهات المختلفة، في إطار قرب مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021.