الأوقاف: جنوب سيناء تتسلم ألف كمامة قابلة للغسل.. والمحافظ يستخدم حاجز المكتب الواقي
كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، تسلم محافظة جنوب سيناء، الخميس، الدفعة الأولى من واقي الوجه المطور من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.
وأوضحت في بيان لها، الخميس، أن محافظة جنوب سيناء تسلمت أول مجموعة من حاجز المكتب الواقي، وألف كمامة قطنية قابلة للغسل وإعادة الاستخدام من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف كدفعة أولى.
وأِشارت، إلى اللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استخدم حاجز المكتب الواقي من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بمكتبه، داعية الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد و عن مصرنا وسائر بلاد العالمين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
28615
عدد المصابين
-
7350
عدد المتعافين
-
1088
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
6390085
عدد المصابين
-
2771048
عدد المتعافين
-
383226
عدد الوفيات
إعلان