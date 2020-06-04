الأزهر: انتهاء الحجر الصحي لـ3 آلاف مواطن بالمدن الجامعية بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على المستشفيات، إنهاء الحجر الصحي لما يزيد على ثلاثة آلاف مواطن بمدن البنين والبنات بمدينة نصر، بعد أن وفرت لهم الإقامة والرعاية الصحية.

وأبدى نائب رئيس جامعة الأزهر، سعادته بما أشاد به عدد من المواطنين ممن قضوا فترة الحجر الصحي، مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهدا حسب إمكانياتها المتاحة في خدمة المجتمع المصري.

وأوضح، أن مستشفى جامعة الأزهر التخصصي تستقبل الحالات المصابة بكورونا، منذ ما يقرب من شهر، وتماثلت معظمها للشفاء، بفضل الله وجهود ومتابعة الأطقم الطبية على مدار اليوم

وأِشار إلى أن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، بالتكاتف مع كافة أجهزة الدولة، في استقبال العائدين من خارج البلاد وتهيئة المناخ الملائم لهم.