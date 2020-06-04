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لحشد التمويل للدول النامية.. السيسي يشارك في القمة العالمية للقاحات إلكترونيًا

04:16 م الخميس 04 يونيو 2020
لحشد التمويل للدول النامية.. السيسي يشارك في القمة العالمية للقاحات إلكترونيًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس،عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، في القمة العالمية للقاحات، والتي استضافتها المملكة المتحدة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وبمشاركة عدد من وزراء الخارجية والصحة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة عقدت بغرض حشد الموارد المالية اللازمة لتوفير اللقاحات للدول النامية وإعادة بناء مخزون "التحالف العالمي للقاحات والتطعيمات" من اللقاحات للسنوات الخمس القادمة (2021-2025)، بما يسهم في الحفاظ على صحة 800 مليون طفل حول العالم.

ويتم ذلك من خلال دعوة المانحين لحشد الأموال لمساعدة التحالف على الوفاء بالتزاماته عبر تمويل شركات إنتاج الأمصال، لضمان استمرار برامج تحصين الأطفال في الدول النامية، لاسيما في ظل تداعيات جانحة فيروس كورونا، وتوقف برامج التحصين في عدد من الدول نتيجة لنقص الإمدادات العالمية من الأدوية واللقاحات، والتأثير السلبي للإغلاق العام والقيود على التحرك علىتوفير اللقاحات ومواصلة عمليات التحصين.

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