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صراع بين ارتفاع وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر المتحكمة في طقس يوليو

10:23 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
صراع بين ارتفاع وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر المتحكمة في طقس يوليو

الطقس

كتب - محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن شهر يوليو الذي يبدأ غدا الأربعاء، هو ثاني أشهر الصيف، و ينقسم مناخيا إلى قسمين.

وأضافت الهيئة خلال منشور لها على الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، أن النصف الأول من شهر يوليو يبدأ منخفض الهند الموسمي بالتعمق غربا من جنوب إيران إلى جنوب شبه الجزيرة العربية، وتظل المنطقة متأثرة بالتيار الغربي الذي لا ترفع درجة حرارته كثيرا، وتنشط معه الرياح التي تعطي شعور أفضل بالحرارة، ولكن مع نهاية النصف الأول يبدأ التيار الغربي بالتراجع ويتقدم التيار الشرقي.

وتابعت: "مع بداية النصف الثاني من يوليو يتقدم منخفض الهند الموسمي ليشمل شبه الجزيرة العربية بالكامل، ويصل إلى شمال أفريقيا ويبدأ تأثير الرياح الشرقية الهادئة الرطبة التي تزيد الشعور بدرجة الحرارة، وتكون هذه سمة الفترة المقبلة لفصل الصيف.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الصراع الدائم بين الكتلتين الشرقية والغربية مستمر خلال الفصل ومن ذلك يتبين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة.

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