رئيس "تضامن النواب": الدولة تدير أزمة كورونا بكفاءة ونحتاج الوعي

أبدت الدكتورة سعاد عبدالرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فخرها بإدارة الدولة المصرية لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، منذ اللحظات الأولى، والقيام بكامل مسؤلياتها بداية من أزمة السيول التى أعقبها مباشرة انتشار فيروس كورونا، بقولها: "الدولة أدارت الأزمة على أعلى مستوى".

من جانبة قال الدكتور عبدالهادي القصبي، إن البرلمان واللجنة كانوا على تواصل مع مجلس الوزراء، من خلال التوصيات المختلفة والتي كانت تلقى التفاعل معها خلال وقت قصير، لكن يبقي أن نؤكد أننا بحاجة لمزيد من الوعي، فالشعب أجمع يستشعر الكفاءه التي أدارت بها الدولة المصرية أزمة كورونا، ولكن الوعي والتنفيذ بحاجة إلى المزيد من الجهود، حتى لا نصل إلى مرحلة لا نستطيع فيها المواجهة.

جاء ذلك خلال لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبى، لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية خلال العام المالى الجديد 2020/2021.