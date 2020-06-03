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مجلس الوزراء: إنشاء كليتي التربية النوعية والرياضية بجامعتَي سوهاج السويس

01:25 م الأربعاء 03 يونيو 2020
مجلس الوزراء: إنشاء كليتي التربية النوعية والرياضية بجامعتَي سوهاج السويس

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 في ما يخص إنشاء كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج، وإنشاء كلية التربية الرياضية "بنين- بنات" بجامعة السويس.

وبحسب بيان عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالدور الهام الذي تختص به الجامعات وكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع، وتقليل الاغتراب.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 62 المنعقدة بتاريخ 18/5/2020، لعدد 30 موضوعاً.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء جامعة سوهاج جامعة قناة السويس رئيس الوزراء

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