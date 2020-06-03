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"القوى العاملة": تحصيل 321 ألف جنيه مستحقات 11 عاملا مصريًا بالسعودية

11:36 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
"القوى العاملة": تحصيل 321 ألف جنيه مستحقات 11 عاملا مصريًا بالسعودية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة، لصرف مستحقات متأخرة لـ11 من العاملين المصريين بإحدى شركات المقاولات، وبلغت إجماليها 75 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 321 ألفا و630 جنيها مصريا تقريبا.

وكلف الوزير، مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة الـ11 عاملا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول، بحسب بيان الوزراة اليوم.

وتلقى الوزير، تقريرًا عاجلا من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، أكد فيه أن المكتب تواصل مع مسئولى شركة المقاولات للمطالبة بصرف مستحقات هذه العمالة وتم على مدار أسبوعين التواصل يومياً مع الشركة من أجل سداد مستحقات العاملين كاملة مع عمل تأشيرة خروج نهائي لعودتهم إلى أرض الوطن.

وأكد رجائي، أن الشركة تجاوبت بالفعل وديا، وصرفت المستحقات المالية النظامية لـ 11 عاملا مصريا في الشركة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة للعاملين خمسة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي، وجار التنسيق لاستخراج تأشيرة الخروج النهائي وعودتهم إلى أرض الوطن.

محمد سعفان وزير القوى العاملة وزارة القوى العاملة

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