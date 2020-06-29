حدث في 8 ساعات| السيسي يفتتح عددًا من المشروعات القومية.. تفاصيل طقس الثلاثاء

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الاثنين، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كان أبرزها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية في شرق القاهرة، بالإضافة إلى إلى افتتاح متحف قصر البارون ومطار سفنكس والعاصمة الدوليين، وأول تحرك من الصحة بشأن حريق مستشفى في الإسكندرية أدى لمصرع 7 مصابين بفيروس "كورونا".

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: