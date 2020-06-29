السيسي عن أحد العقارات المخالفة: "مين إداله الترخيص؟.. "محتاجين نتعلم نواجه مشاكلنا إزاي"
كتب- محمد عبدالناصر:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى المسئولين قائلا: "لازم نفكر إزاى نحل المشاكل.. أوعى تفتكر كمسئول هتحل مشكلة إلا لما تشوف وتفكر في الحل".
وأضاف الرئيس: في الروبيكى نفذنا مدينة الجلود، لكن ليه نلاقى عشوائيات في المدينة، والموضوع ده انتهى، حتى تصل الدولة إلى مجابهة التحديات، ولن نقبل الفوضى".
وأضاف الرئيس السيسي، أنه تم توسيع الطرق قائلا: "لازم نخلى بالك من اللي اتعمل واللى بيتعمل.. وفي أحد الكبارى لم تكن المشكلة فى تنفيذ الكوبري، حيث تم توسيع الطريق بشكل كامل أسفل الكوبري، ومن ثم بدأنا تنفيذ الكوبري، وأنا بقول للناس عاوزين نتصور حجم التكلفة المالية، وازاى هتكون المشكلة ازاى؟".
وقال الرئيس أثناء حديثة عن أحد العقارات المخالفة الموجودة بجوار أحد الكباري: "العقار ده كام دور مين إداله الترخيص؟ ده هو ملوش ذنب، هل الناس اللى موجودة فىيالحي؟ مش فكرة فساد الموضوع مش فساد الموضوع أن الناس مش عارفة هي مين؟"، سواء كان رئيس حي أو محافظ، انا بتكلم بصفة عامة مش على القاهرة بس، محتاجين نتعلم نواجه مشاكلنا ازاي".
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