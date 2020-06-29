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الرئيس السيسي يتفقد قصر البارون بعد افتتاحه اليوم

02:44 م الإثنين 29 يونيو 2020
الرئيس السيسي يتفقد قصر البارون بعد افتتاحه اليوم

الرئيس السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي قصر البارون، بعد أن تم افتتاح القصر بعد ترميمه.

ويتضمن القصر، مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية و الرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

وبُني قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.

الرئيس السيسي لسيسي صر البارون

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