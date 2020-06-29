رئيس الوزراء: مصر الثاني أفريقيا في سرعة الإنترنت

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر احتلت المرتبة الثانية في سرعة الإنترنت على مستوى أفريقيا، بعد أن احتلت المركز 40.

وأضاف: هناك دراسة لوكالة التعاون الدولي اليابانية في 2002، أظهرت أن حركة الطرق ستتوقف في 2020 وأن سرعة السيارات لن تتجاوز 4 كيلومترات في الساعة داخل القاهرة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته أمام الرئيس السيسي، أن خطة الدولة في تنفيذ الطرق والمحاور المرورية كانت تعتمد على هذه الدراسة، حتى تجاوز حجم المشروعات في القاهرة حجم المشروعات التي وجهت بها الدراسة.

وأشار إلى أن كان هناك بعض المقولات أن الدولة حين تنتهي من تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة سنهمل العاصمة القديمة، لكن بالعكس الدولة كانت ترى أن هذه فرصة ذهبية لإعادة الشكل الحضاري للقاهرة.

وأكد مدبولي أنه يتم تنفيذ أكثر من 60 ألف وحدة إسكان بديلة للمناطق غير الآمنة داخل القاهرة فقط.