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48 ساعة.. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة في ارتفاع الحرارة

11:50 ص الأحد 28 يونيو 2020
48 ساعة.. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة في ارتفاع الحرارة

ارتفاع درجة الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل حيث تدور درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى على أغلب الأنحاء.

وأضافت شاكر، أن الطقس سيكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، لافتة إلى أن سبب الإحساس بالحرارة يرجع لارتفاع نسب الرطوبة في الجور نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، لكن مع بداية ظهور أشعة الشمس تبدا نسب الرطوبة في التراجع.

وتابعت: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة خلال اليومين المقبلين 35 درجة، والسواحل الشمالي 29- جنوب سيناء 38، شمال الصعيد 37، جنوب الصعيد 41 درجة"، وأن درجات الحرارة الصغرى تتراوح بين 22 و23 على أإلب المناطق.

وأشارت شاكر، إلى أن الأجواء مستقرة في هذه الفترة، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، إلا أن مع بداية يوم الأربعاء المقبل ولمدة يومين نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بحوالي درجتين إلى 3 درجات.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة عبارة عن وجود شبورة حفبفة في الصباح الباكر لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية ولا تعيق مستوى الرؤية، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس.

ارتفاع الحرارة الطقس هيئة الأرصاد الجوية

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