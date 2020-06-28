الله معك في كل المواقف.. عبد العال يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو
بعث الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.
وجاء نص البرقية، كالتالي:
فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد..
فيطيب لي أن أتقدم إليكم باسمي واسم نواب المجلس المعبرين عن شعب مصر العظيم، بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، التي ملك فيها الشعب إرادته واستظل بعلم الوطن، وحماها جيش الشعب وشرطته الوطنية.
ففي الثلاثين من يونيو حطم الشعب قيوده، وانجلى الليل وسطع فجر يوم جديد، عمت فيه الفرحة عموم المصريين إلا قلة ممن صموا آذانهم وضلوا سواء السبيل.
في الثلاثين من يونيو امتلأت الميادين بالملايين، في تصدٍّ جريء لجموح رئيس وجماعته التي أرادت استلاب الوطن والنيل من نسيجه الوطني، فلبيتم نداء الشعب وانحزتم لثورته وحميتم مصر من الفتن.
إننا نعلم الجهد الذي تبذُل في مختلف المجالات وانشغالك منذ ولايتك بآمال وطموحات شعبك، وإيمانك بأن ليس لدينا وقت نضيعه أو جهد نبدده في النظر إلى الوراء، ذلك بأن أمامنا معارك شريفة تستحق الوقت كله، والجهد كله.
وكانت وقفتكم من أجل مصر، فتحية لك وأنت تصنع المواقف، والله معك في كل المواقف.
وكل عام وأنتم بخير.
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