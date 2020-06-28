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حار نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

12:03 ص الأحد 28 يونيو 2020
حار نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتب- أسامة علي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأحد، طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

كما يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، لطيف ليلًا، حار نهارًا على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلًا.

وتنشط الرياح معتدلة، على أغلب الانحاء، ويكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء وخليج السويس يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد:

القاهرة 35 22
الإسكندرية 29 22
وادي النطرون 32 21
طنطا 34 22
شبين الكوم 33 22
دمنهور 29 21
بلطيم 30 22
مطروح 27 20
السلوم 29 19
سيوة 34 21
بورسعيد 29 23
دمياط 29 22
الزقازيق 34 22
المنصورة 32 22
الإسماعيلية 36 19
السويس 35 20
العريش 30 21
رفح 30 22
رأس سدر 33 25
نخل 35 17
نويبع 36 25
طابا 34 20
كاترين 33 18
الطور 33 23
شرم الشيخ 38 27
الغردقة 38 27
مرسى علم 36 28
الفيوم 36 23
بني سويف 36 22
المنيا 37 22
أسيوط 38 23
سوهاج 39 25
قنا 40 26
الأقصر 41 27
أسوان 41 27
إدفو 40 26
أبو سمبل 39 23
الوادي الجديد 40 26
شلاتين 36 30
أبو رماد 34 28
حلايب 32 28
رأس حدربة 34 27

هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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