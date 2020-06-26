أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

"ابتعدوا عن اللانشون والسوسيس".. 8 نصائح مهمة من الصحة لمرضى الضغط

01:27 م الجمعة 26 يونيو 2020
"ابتعدوا عن اللانشون والسوسيس".. 8 نصائح مهمة من الصحة لمرضى الضغط

مرضي الضغط

كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح الغذائية لمرضى الضغط، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة.

وشملت هذه النصائح:

- الابتعاد عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس لأنها تحتوي على نسبة عالية من الملح

- الخضار والفواكه الطازجة تحتوي على البوتاسيوم وهو عنصر مهم للتحكم في ارتفاع ضغط الدم

- تناول الخضراوات الطازجة مع كل وجبة رئيسية وثمرة فاكهة بين الوجبات لضبط الضغط

- المشي الخفيف لمدة 30 دقيقة خمس مرات في الأسبوع يساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم

- احرص على شرب الماء وخاصة في الصيف، لأن الجفاف بسبب عدم شرب الماء يعرضك لزيادة لزوجة الدم والجلطات

- يحتاج الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم إلى شرب 8 : 10 أكواب من الماء

- الكافيين الموجود في القهوة والشاي والمشروبات الغازية غامقة اللون من مسببات ارتفاع ضغط الدم

- مشروب العرقسوس يرفع ضغط الدم

مرضى الضغط وزارة الصحة فيسبوك اللحوم المصنعة اللانشون السوسيس

الخبر التالى:

"البحوث الإسلامية": صلاة السنة في البيت أفضل من المسجد منعا للاختلاط ودفعًا للضرر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 61130

    عدد المصابين

  • 16338

    عدد المتعافين

  • 2533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9506788

    عدد المصابين

  • 4786056

    عدد المتعافين

  • 484405

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قبل جلسة مجلس الأمن.. إثيوبيا تواصل التعنت: سنبدأ ملء بحيرة السد حتى دون اتفاق مع مصر