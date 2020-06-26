"ابتعدوا عن اللانشون والسوسيس".. 8 نصائح مهمة من الصحة لمرضى الضغط
كتب - أحمد جمعة:
نشرت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح الغذائية لمرضى الضغط، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة.
وشملت هذه النصائح:
- الابتعاد عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس لأنها تحتوي على نسبة عالية من الملح
- الخضار والفواكه الطازجة تحتوي على البوتاسيوم وهو عنصر مهم للتحكم في ارتفاع ضغط الدم
- تناول الخضراوات الطازجة مع كل وجبة رئيسية وثمرة فاكهة بين الوجبات لضبط الضغط
- المشي الخفيف لمدة 30 دقيقة خمس مرات في الأسبوع يساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم
- احرص على شرب الماء وخاصة في الصيف، لأن الجفاف بسبب عدم شرب الماء يعرضك لزيادة لزوجة الدم والجلطات
- يحتاج الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم إلى شرب 8 : 10 أكواب من الماء
- الكافيين الموجود في القهوة والشاي والمشروبات الغازية غامقة اللون من مسببات ارتفاع ضغط الدم
- مشروب العرقسوس يرفع ضغط الدم
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