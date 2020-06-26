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تراجع البلطي وزيادة الجمبري.. أسعار الأسماك الجملة خلال أسبوع

10:49 ص الجمعة 26 يونيو 2020
تراجع البلطي وزيادة الجمبري.. أسعار الأسماك الجملة خلال أسبوع

أسعار الأسماك

كتبت- شيماء حفظي:

انخفضت أسعار السمك البوري في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر كيلو الجمبري، في سوق الجملة اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات الأسبوع بين 4 و6 جنيهات ليتراوح اليوم الجمعة بين 20 و23 جنيه، مقابل 24 و29 جنيها الجمعة الماضي.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و280 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، كما بلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

أسعار الأسماك السمك البوري سوق العبور الجمبري

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