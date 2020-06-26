استقرار نسبي.. مصر تتخطى 60 ألف إصابة كورونا و2500 وفاة (تفاعلي)

كتب- أشرف جهاد وأحمد جمعة:

بعد 29 يوما من الوصول إلى ألف إصابة يومية، تجاوزت مصر اليوم حاجز الـ60 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تجاوزت الوفيات 2500 حالة وفاة مؤكدة بالوباء الذي اجتاح العالم.

وسجلت مصر اليوم 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهوره في البلاد في 14 فبراير الماضي إلى 61130 إصابة.

واستقر معدل الإصابات اليومي عند نفس مستوياته طيلة الشهر الجاري، بين ألف إصابة، و1774 إصابة، وهي أعلى معدل يومي تم تسجيله في 19 يونيو.

وفي بيانها اليوم، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 83 حالة وفاة مؤكدة بفيروس كورونا. ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 2533 حالة وفاة.

وشهد معدل الوفيات اليومي طفرة واضحة قبل 12 يوما، بتسجيله 91 حالة وفاة يوم 14 يونيو. واستقر بعدها عند معدل 80 و90 إصابة يومية. ووصل ذروته يوم 15 يونيو بتسجيل 97 حالة وفاة بالفيروس.

وارتفع المعدل الإجمالي للوفيات مجددًا في مقابل إجمالي الإصابات ليصل إلى 4.1% بالنظر إلى تسجيل 2533 حالة وفاة مقابل 61130 إصابة، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له قبل أسابيع مسجلًا 3.5%.

وبحسب بيان وزارة الصحة والسكان، خرج اليوم 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 16338 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كوفيد-19، ارتفع ليصبح 17841 حالة.

وشهد معدل التعافي اليومي، طفرة كبيرة منذ يوم 31 مايو، الذي شهد خروج 344 متعافيا، مقابل 182 متعافيا في اليوم السابق. وظل معدل التعافي اليومي يتراوح بين 350 و503 متعافين طيلة شهر يونيو، بالتزامن مع تعديلات وزارة الصحة في بروتوكولات العلاج، وتقليص مدة الحجر.

ووفق أرقام وزارة الصحة، لا يزال هناك 42259 مريضا بفيروس كورونا يتلقون العلاج في مستشفيات وأماكن العزل، بينهم 1503 تحولت عيناتهم من إيجابية إلى سلبية وسيخرجون بعد التأكد من تعافيهم وتجاوز فترة الحجر.