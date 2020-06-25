أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

الأزهر: القبض على مديري صفحة "شاومينج" لتسريب امتحانات الشهادة الثانوية

07:35 م الخميس 25 يونيو 2020
الأزهر: القبض على مديري صفحة "شاومينج" لتسريب امتحانات الشهادة الثانوية

تعبيرية

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إنه في ختام الأسبوع الأول من امتحانات الشهادة الثانوية، والذي انتهى بمادة القرآن الكريم، تقدم للامتحان 865. 39 طالبًا وطالبة، بنسبة غياب 4%، مضيفًا أنه تم إلغاء امتحانات الشفوي لمادة القرآن الكرين، على أن توزع العشر درجات المقررة له على أسئلة الامتحان التحريري بواقع درجتين لكل سؤال ليكون السؤال بـ 10 درجات كاملة، أما بالنسبة للطلاب المعيدين فيحق لهم دخول الشفوى وكذلك المكفوفين.

وزف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، الخميس، بشرى للطلاب بأنه تم القبض على القائمين على الموقع المشبوه شاومينج الذي كان يقوم بتسريب الأسئلة والإجابة عليها، مما كان يتسبب في ضياع مجهود الطلاب طوال العام، ويؤثر بالسلب عليهم وعلى مستقبلهم.

وبين حالة الطالبة التي ابتلعت دبوس، أمس الأربعاء، أنه تم استخراجه بمستشفى الحسين التابعة لجامعة الأزهر، وأن الطالبة تعافت وعادت لبيتها وتستكمل الامتحان.

وتقدم الشيخ صالح بالشكر لمحافظتي المنيا وبورسعيد طلابًا وملاحظين لعدم ورود أي شكاوى منهم، وهذا يعود لالتزام الطلاب وانضباطهم، موضحًا أنه فيما يتعلق بامتحان اليوم، لم يتم رصد سوى حالة واحدة للغش الإلكتروني بواسطة الهاتف في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وحالة غش ورقي واحدة، و 11 حالة شطب علي الإجابات، و 4 حالات إلغاء ندب للملاحظين منهم حالة تعاني من الحساسية والثلاث الآخرين لأسباب إدارية وفنية ولعدم الالتزام بالتعليمات.

وأشار وكيل الأزهر أنه من اليوم تم بدء تصحيح العينات لمادة الفقه على مذاهبه الأربعة ويوم الأحد سيتم إعلان نتائج العينات، مبينًا أن التصحيح العام سيبدأ يوم السبت بمادة الفقه ثم يليه باقي المواد يومًا بيوم، مؤكدًا أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع الامتحانات لحظة بلحظة، حرصًا منه على مستقبل أبناء الأزهر، موجهًا الشكر لوزارتي الداخلية والصحة علي الحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

شاومينج امتحانات الشهادة الثانوية صالح عباس امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الأزهر

الخبر التالى:

وقع هنا.. الهجرة تطلق حملة " صوت مصر" باللغة الألمانية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 59561

    عدد المصابين

  • 15935

    عدد المتعافين

  • 2450

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9457902

    عدد المصابين

  • 4767027

    عدد المتعافين

  • 483247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تعلن توقعاتها حول موعد إنتاج لقاح ضد كورونا